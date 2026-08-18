Des milliers de personnes se sont rassemblées à Londres lundi en fin de journée pour rendre hommage au professeur Jason Arday, mort vendredi, quelques jours après sa démission de l'université de Cambridge, tandis qu'il était sous le coup d'accusations de plagiat.
Rassemblement à Londres en hommage au professeur Arday, mort vendredi
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