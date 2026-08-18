Donald Trump a violemment critiqué Kristen Holmes, une journaliste de CNN, qui tentait de l'interroger sur les exercices militaires en Corée du Sud.
Trump s'en prend à une journaliste après une question sur la Corée du Sud
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro