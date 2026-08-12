Dans la ville colombienne de Cali, les habitants utilisent des échelles pour accéder à leurs habitations endommagées par le séisme du 10 août, afin de tenter de récupérer leurs objets de valeur parmi les décombres malgré la crainte des répliques.
À Cali, Colombie, les habitants "effrayés" de rentrer chez eux le un tremblement de terre
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