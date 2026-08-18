Les partisans du président zambien Hakainde Hichilema célèbrent sa réélection dans les rues de la capitale, Lusaka. Le chef de l’Etat garde sa place avec 60 % des suffrages, suite au vote de la semaine dernière, selon la commission électorale.
Les Zambiens célèbrent la réélection du président Hichilema dans les rues de Lusaka
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