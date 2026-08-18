 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sophie Adenot première astronaute française à sortir dans l'espace

information fournie par AFP Video 18/08/2026 à 17:36

Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), devient la première astronaute française à sortir dans l'espace, en compagnie de l'Américain Anil Menon.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz

information fournie par AFP Video 17 août
2

Les Zambiens célèbrent la réélection du président Hichilema dans les rues de Lusaka

information fournie par AFP Video 18 août
3

Sophie Adenot première astronaute française à sortir dans l'espace

information fournie par AFP Video 18 août
4

Rassemblement à Londres en hommage au professeur Arday, mort vendredi

information fournie par AFP Video 18 août
5

Piratage du fisc: "troisième fuite" sur des données liées aux successions

information fournie par AFP Video 18 août
2
6

Trump s'en prend à une journaliste après une question sur la Corée du Sud

information fournie par AFP Video 18 août
2
7

La France emprunte au plus haut depuis 2008 sur fond de guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 18 août
4
8

Dialogue rompu entre Washington et Téhéran

information fournie par AFP 18 août
23
1

Gironde: des pompiers venus de Paris luttent contre l'incendie monstre

information fournie par AFP Video 26 juil.
2

Mégafeu contenu en Gironde, nouvel embrasement dans le Var

information fournie par AFP 31 juil.
4
3

Ce qu'il faut savoir sur l'éclipse solaire en France

information fournie par AFP 10 août
4

Nocturne et amatrice de café: une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica

information fournie par AFP Video 10 août
5

Ligue des champions : l'OL renverse le Sparta Prague et rejoint Fenerbahçe

information fournie par France 24 12 août
6

À Cali, Colombie, les habitants "effrayés" de rentrer chez eux le un tremblement de terre

information fournie par AFP Video 12 août
7

Trottinettes électriques: casque et gilet réfléchissant obligatoires dans l'agglomération parisienne

information fournie par AFP 12 août
1
8

En Alsace, un camion-citerne en renfort pour l'eau potable

information fournie par AFP 12 août
1

L'espace Schengen pas "compromis" pendant la crise migratoire à Ceuta, assure Madrid

information fournie par AFP Video 04 août
3
2

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
3

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
4

Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX

information fournie par AFP 25 juil.
13
5

Sud-Ouest: environ 200.000 "réfugiés du feu" évacués, le record de surfaces brûlées de 2022 déjà battu

information fournie par AFP 25 juil.
10
6

"C'est désastreux": de retour dans sa maison dévastée par les flammes, un habitant témoigne

information fournie par AFP Video 25 juil.
7

"Orage de feu" sur la France et l'Espagne, la chaleur en embuscade

information fournie par AFP 26 juil.
8

Top 5 IA du 24/07/2026

information fournie par Libertify 25 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank