Sophie Adenot, en mission dans la Station spatiale internationale (ISS), devient la première astronaute française à sortir dans l'espace, en compagnie de l'Américain Anil Menon.
Sophie Adenot première astronaute française à sortir dans l'espace
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