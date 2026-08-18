La directrice générale du fisc Amélie Verdier reconnaît une "troisième fuite" concernant des données liées aux successions, depuis "coupée", moins d'une semaine après avoir annoncé un vol de données sensibles de quelque 700.000 particuliers et entreprises.
Piratage du fisc: "troisième fuite" sur des données liées aux successions
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