Battu (2-1) à l’aller, Lyon a renversé le Sparta Prague (3-0) en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. L'OL retrouvera Fenerbahçe en barrages pour gagner sa qualification.
Ligue des champions : l'OL renverse le Sparta Prague et rejoint Fenerbahçe
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