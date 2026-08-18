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La France emprunte au plus haut depuis 2008 sur fond de guerre au Moyen-Orient

information fournie par France 24 18/08/2026 à 19:04

La France emprunte désormais à 4,10% sur les marchés obligataires à 10 ans, proche du niveau record de novembre 2008, en plein crise des subprimes, où le taux était de 4,20%. C’est le reflet d’une crainte de crise inflationniste globale et durable liée à la guerre au Moyen-Orient et à la hausse consécutive des prix du pétrole. Ce taux est également le reflet de la confiance des créanciers dans le pays auquel ils prêtent.

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4 commentaires

  • 06:54

    et les Philippe, Attal, Darmanin, Lecornu et autres voudraient que l'on continue puisqu'ils se considèrent seuls compétents !!!!

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