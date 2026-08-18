La France emprunte désormais à 4,10% sur les marchés obligataires à 10 ans, proche du niveau record de novembre 2008, en plein crise des subprimes, où le taux était de 4,20%. C’est le reflet d’une crainte de crise inflationniste globale et durable liée à la guerre au Moyen-Orient et à la hausse consécutive des prix du pétrole. Ce taux est également le reflet de la confiance des créanciers dans le pays auquel ils prêtent.
La France emprunte au plus haut depuis 2008 sur fond de guerre au Moyen-Orient
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