Des navires mouillent au large de la côte orientale des Émirats arabes unis, près du détroit d'Ormuz, dans un contexte de tensions régionales accrues et de forte baisse du trafic maritime empruntant cette voie stratégique. IMAGES
Des navires au large des côtes des Émirats près du détroit d'Ormuz
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro