Pétrole à 115$ : Nouveau choc pétrolier en vue ?

Le pétrole évolue autour de 115 dollars le baril, après avoir atteint 117 dollars vendredi en clôture. Charles Sannat décrypte les inquiétudes des marchés face au risque d’escalade du conflit au Moyen-Orient, notamment après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Il souligne également les nombreuses incertitudes qui entourent la réalité du trafic pétrolier et les coûts logistiques, autant de facteurs qui alimentent la nervosité des marchés. L'analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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