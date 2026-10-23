100 milliards d'intérêt : les caisses de l'Etat sont-elles vraiment vides ?

information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 23/10/2026 à 14:00

La charge de la dette française pourrait atteindre 100 milliards d’euros dès 2028, contre environ 30 milliards au début de la décennie. Cette hausse rapide réduit les marges de manœuvre budgétaires de l’État, alors que cet argent ne peut plus être consacré à l’éducation, à la santé, à la défense ou à la transition écologique. Dans le même temps, les marchés financiers doutent de la capacité de la France à redresser ses comptes publics, notamment au regard des débats budgétaires à l’Assemblée nationale. Débat entre Guillaume Duval, coprésident du Club Maison Commune et Edouard Tetreau, essayiste et président des Ponts Neufs. On va pas se fâcher du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.