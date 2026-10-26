Nicolas Bouzou : "Le gouvernement est dans une situation politique et financière impossible"

Dette, déficits, pouvoir d’achat, crise politique… L’économiste Nicolas Bouzou alerte sur les fragilités de l’économie française et les risques qui pèsent sur le pays à l’approche de l’élection présidentielle. Il décrypte également les programmes économiques de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. Nicolas Bouzou, économiste et directeur du cabinet Asterès, était l'invité de l'émission Ecorama du 23 octobre 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com.
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.