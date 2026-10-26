Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est à la tête de son pays, quasiment sans interruption, depuis près de 17 ans. Parviendra-t-il à se maintenir au pouvoir à l'issue des élections législatives de mardi ? Son dernier mandat a plus que jamais divisé la société israélienne et restera marqué par les attaques du 7-Octobre, sa gestion des conflits à Gaza, en Iran et au Liban, ainsi que par sa réforme judiciaire controversée. Reportage de David Gilberg.
Élections en Israël : un scrutin en forme de référendum, pour ou contre Netanyahu ?
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