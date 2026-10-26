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Ces valeurs du CAC 40 injustement massacrées en bourse !

information fournie par Ecorama 26/10/2026 à 14:00

La Bourse de Paris a ouvert dans le vert ce lundi, soutenue notamment par le maintien de la note de la France par Moody’s. Un rebond dans un contexte de marché toujours incertain. Frédéric Rosier revient sur quatre valeurs du CAC 40 qu’il estime injustement sanctionnées : Safran, Airbus, Vinci et Schneider Electric. Selon lui, ces replis pourraient offrir des opportunités d’investissement. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

CAC 40

Valeurs associées

AIRBUS
193,400 EUR Euronext Paris +0,49%
SAFRAN
274,400 EUR Euronext Paris +0,96%
SCHNEIDER ELECTRIC
235,700 EUR Euronext Paris +1,86%

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2 commentaires

  • 26 octobre 21:12

    Sans compter GTT du SRD

    Le gentil Poutine va arrêter la guerre. Le plantage de l'IA va détendre les taux. L'euphorie va régner après la victoire de Marine. 2027, l'année des records en Europe

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