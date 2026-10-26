Ces valeurs du CAC 40 injustement massacrées en bourse !

La Bourse de Paris a ouvert dans le vert ce lundi, soutenue notamment par le maintien de la note de la France par Moody’s. Un rebond dans un contexte de marché toujours incertain. Frédéric Rosier revient sur quatre valeurs du CAC 40 qu’il estime injustement sanctionnées : Safran, Airbus, Vinci et Schneider Electric. Selon lui, ces replis pourraient offrir des opportunités d’investissement. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 23 octobre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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