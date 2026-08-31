Personnalités des médias, élus locaux et anonymes ont rendu lundi un dernier hommage à Philippe Bouvard, l’homme de radio et présentateur historique de l’émission "Les Grosses Têtes", lors de ses obsèques organisées à Cannes.
Personnalités, élus et anonymes aux obsèques de Philippe Bouvard
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