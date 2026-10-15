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Perquisition chez des proches de Félix Tshisekedi en Belgique

information fournie par France 24 15/10/2026 à 22:21

Plusieurs perquisitions menées par le parquet fédéral belge, à Bruxelles et dans ses environs, ont visé des résidences appartenant à des membres de la famille de Félix Tshisekedi. Selon la plateforme DESC/RDC à l’origine de la plainte, les membres du clan présidentiel auraient mis la main illégalement sur des mines de la province du Katanga.

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