Plusieurs perquisitions menées par le parquet fédéral belge, à Bruxelles et dans ses environs, ont visé des résidences appartenant à des membres de la famille de Félix Tshisekedi. Selon la plateforme DESC/RDC à l’origine de la plainte, les membres du clan présidentiel auraient mis la main illégalement sur des mines de la province du Katanga.
Perquisition chez des proches de Félix Tshisekedi en Belgique
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