C'est un réseau invisible mais devenu indispensable à l'armée ukrainienne. Dans la nuit de mardi à mercredi, certaines connexions Starlink ont été restreintes, perturbant plusieurs missions de drones ukrainiens. Derrière cette technologie, il y a SpaceX, l'entreprise américaine du milliardaire Elon Musk. Ce système privé est aujourd'hui devenu incontournable sur le champ de bataille.
Elon Musk peut-il paralyser l'armée ukrainienne ?
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