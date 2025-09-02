François Bayrou accuse l’Italie de pratiquer une politique fiscale agressive pour attirer les grandes fortunes. Giorgia Meloni a répliqué en dénonçant des propos "infondés", renvoyant la critique vers d’autres États membres accusés de dumping fiscal.
Passe d’armes entre Bayrou et Meloni autour du "dumping fiscal"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro