Le vol a eu lieu le 9 septembre au Plaza Athénée, un palace parisien. La victime est Oumar Gambi, influent businessman, très connu au Mali.
Nous reviendrons également sur les tensions politiques en RD Congo autour de la réforme de la Constitution.
Paris : un million d’euros dérobé à un homme d’affaires malien
Le vol a eu lieu le 9 septembre au Plaza Athénée, un palace parisien. La victime est Oumar Gambi, influent businessman, très connu au Mali.
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