L'avenue des Champs-Elysées s'illumine pour les fêtes de Noël, rituel des fêtes de fin d'année et du Paris touristique instauré en 1980. Les décorations ornent 400 arbres, et scintilleront jusqu'au 4 janvier 2026. IMAGES
Paris: lancement des illumination des Champs-Elysées pour les fêtes de Noël
