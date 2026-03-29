Les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et de la Turquie entament des discussions sur la guerre au Moyen-Orient, Islamabad jouant le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran. IMAGES COMPLETENT A6422T4 + A6438KG + A6476WG + A63W4T3 + A63C3T8
Pakistan: réunion quadrilatérale sur la guerre au Moyen-Orient
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