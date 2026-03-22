"Ce soir, la ville aux mille cheminées, la ville des briques rouges, la ville aux 100 nationalité a repris le chemin tissé par ses anciens et elle adresse à la France entière l'envie de vivre ensemble et la puissance de la fierté retrouvée", lance l'Insoumis David Guiraud depuis la mairie de Roubaix (Nord), alors qu'il a remporté l'élection municipale loin devant le maire sortant divers-droite Alexandre Garcin. SONORE
Municipales: l'Insoumis David Guiraud remporte la mairie de Roubaix
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