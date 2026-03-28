Des manifestants se rassemblent avant une marche anti-Trump à Atlanta, dans l'État de Géorgie. Des millions de personnes devraient envahir les rues des États-Unis pour exprimer leur colère face au président américain Donald Trump. C'est la troisième fois en moins d'un an que l'Amérique est appelée à descendre dans la rue par une coalition d'associations réunies autour du cri de ralliement "No Kings" (Pas de rois), qui s'est affirmé comme le mouvement de contestation le plus important depuis son retour à la Maison Blanche. IMAGES
Manifestation avant une marche anti-Trump à Atlanta, aux États-Unis
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro