Au Bénin, la campagne présidentielle est bien lancée depuis ce vendredi. Après 10 ans au pouvoir, le président Patrice Talon boucle ses 2 mandats. À deux semaines du scrutin du 12 avril, les candidats entrent pleinement dans l’arène avec des stratégies et des moyens très différents. D’un côté, le candidat du camp présidentiel, Romuald Wadagni. De l’autre, Paul Hounkpè, son challenger. Il se déclare de l’opposition modérée.
Bénin, début de la campagne de la présidentielle du 12 avril prochain
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