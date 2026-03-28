Des forces de sécurité et des véhicules d'urgence sont visibles à Tel-Aviv sur le lieu où un homme d'une soixantaine d'années a été tué, selon les services de secours, après que l'armée israélienne a fait état de missiles tirés depuis l'Iran. IMAGES
Tel-Aviv: force de sécurité sur le site où des tirs de missiles depuis l'Iran ont fait un mort
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