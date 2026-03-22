"C'est un résultat sans précédent. Jamais depuis 1983 un candidat de la droite ou du camp national n'avait réuni autant de suffrages à Marseille", déclare Franck Allisio (RN), malgré sa défaite face au maire sortant de Marseille Benoît Payan. SONORE
Franck Allisio parle d'un "résultat sans précédent" à Marseille, malgré sa défaite
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