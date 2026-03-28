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Pierre Gervais: "depuis quelques mois, une partie de la base MAGA se sent trahie par Donald Trump"

information fournie par France 24 28/03/2026 à 21:53

Des millions de personnes sont attendues dans les rues américaines pour une nouvelle journée "No Kings day". Journée de protestation contre la politique et les méthodes de Donald Trump que beaucoup comparent à un monarque absolu. Outre le camp démocrate et progressiste, le mécontentement populaire gagne aussi une petite frange de la base "MAGA", déçue pour diverses raisons par le président américain. Pierre Gervais, professeur de civilisation américaine, était l'Invité d'Au Cœur de l'Info.

Donald Trump

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