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L'UE "préoccupée" par les infos suggérant que la Hongrie a transmis des données à Moscou

information fournie par AFP Video 23/03/2026 à 22:25

La Commission européenne s'est dite "très préoccupée" lundi par des informations du Washington Post suggérant que la Hongrie a fait fuiter des données sensibles à Moscou depuis des années.

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