Des images montrent les destructions causées par des frappes israéliennes menées vendredi soir et dans la nuit sur la banlieue sud de Beyrouth. L'armée israélienne a renouvelé ses attaques sur le sud de Beyrouth vendredi, affirmant qu'elle visait des infrastructures du Hezbollah, tandis que ce groupe soutenu par l'Iran a déclaré que les deux belligérants s'étaient affrontés directement dans le sud du pays. IMAGES
Destructions après des frappes israéliennes sur le sud de Beyrouth
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