Des partisans du président ougandais Yoweri Museveni se rassemblent à Kampala pour son dernier meeting avant les élections présidentielles et législatives dans le pays. Museveni devrait prolonger son règne de 40 ans sur ce pays d'Afrique de l'Est, grâce à son contrôle quasi total de l'État et des forces de sécurité.
Ouganda: partisans rassemblés pour le dernier meeting du président avant les élections
