Images publiées par le Vatican montrant le pape Léon XIV recevant la cheffe de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025, Maria Corina Machado, lors d’une audience privée.
Le pape Léon XIV reçoit l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro