"Cet été, c'est-à-dire au moment où la cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle", déclare Marine Le Pen, lors des voeux à la presse du Rassemblement national, à la veille de l'ouverture du procès en appel de l'affaire dite des assistants parlementaires.
Procès du RN: l'éventuelle candidature présidentielle de Le Pen pour "cet été"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro