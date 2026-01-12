Ukraine: plus de 800 immeubles toujours sans chauffage à Kiev après les frappes russes

Des adolescents passent devant des tentes installées à Kiev pour permettre aux habitants privés de courant et de chauffage de se réchauffer et de charger leurs appareils, le 11 janvier 2026 ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Plus de 800 immeubles résidentiels sont toujours sans chauffage à Kiev, a annoncé lundi le maire Vitaly Klitschko, plus de trois jours après les frappes russes massives qui ont affecté la moitié de la capitale ukrainienne.

Un journaliste de l'AFP a vu à Kiev lundi des dizaines de personnes manger à la lumière de leurs téléphones ou d'éclairages de secours dans une cafétéria pendant une coupure de courant, tandis que vrombissaient plusieurs générateurs alimentant les commerces à proximité.

Les bombardements massifs russes de vendredi avaient provoqué des coupures de chauffage dans près de 6.000 bâtiments, selon la municipalité qui avait appelé les habitants qui le pouvaient à évacuer "temporairement" la ville, en proie à des températures glaciales oscillant entre -7 et -15°C.

"Près de 800 bâtiments de la capitale sont toujours sans chauffage (...) L'approvisionnement en chauffage a été rétabli ailleurs", a indiqué M. Klitschko sur Telegram, précisant que "les travaux de réparation et de restauration se poursuivent 24 heures sur 24".

Selon lui, la situation pour le réseau électrique, visé par les frappes russes et impacté par les rudes conditions météorologiques, est aussi "très difficile à Kiev". L'opérateur national Ukrenergo a annoncé des coupures d'urgence face à la surcharge du réseau.

L'opérateur électrique privé DTEK a de son côté indiqué lundi avoir rétabli le courant chez plus de deux millions de foyers qui en étaient privés dans les régions de Kiev, Dnipropetrovsk (centre-est), Donetsk (est) et Odessa (sud).

A Dnipro, capitale régionale de la région de Dnipropetrovsk, l'étendue des dégâts provoqués par les récentes frappes russes est "très importante" et l'infrastructure énergétique a été "gravement endommagée", a précisé DTEK.

"La Russie s'en prend délibérément aux systèmes dont dépendent les civils pour leurs besoins essentiels, ainsi qu'aux personnes qui les réparent", a dénoncé sur X la Première ministre Ioulia Svyrydenko.

L'armée russe a multiplié ces derniers mois les frappes massives sur les infrastructures essentielles ukrainiennes, visant également par moments le secteur gazier, le réseau ferroviaire et des installations portuaires.

L'Ukraine frappe de son côté régulièrement des raffineries de pétrole en Russie. Vendredi, plus de 500.000 personnes avaient été privées d'électricité dans la région russe frontalière de Belgorod après une attaque ukrainienne.