Le gouvernement syrien a pris dimanche le contrôle d'Alep, grande ville du nord du pays, après des jours de combats meurtriers dans les quartiers kurdes et l'évacuation de centaines de combattants kurdes vers les zones autonomes gérées par cette minorité.
Le pouvoir syrien maître d'Alep après avoir délogé les Kurdes
