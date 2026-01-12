 Aller au contenu principal
Le pouvoir syrien maître d'Alep après avoir délogé les Kurdes

information fournie par AFP Video 12/01/2026 à 19:46

Le gouvernement syrien a pris dimanche le contrôle d'Alep, grande ville du nord du pays, après des jours de combats meurtriers dans les quartiers kurdes et l'évacuation de centaines de combattants kurdes vers les zones autonomes gérées par cette minorité.

