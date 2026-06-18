L'Iran a réitéré son intention de faire payer les navires franchissant le détroit d'Ormuz, après une période de 60 jours sans frais prévue par le protocole d'accord avec les États-Unis, le temps de négocier un texte définitif.
Ormuz: l'Iran appliquera une redevance (négociateur en chef)
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