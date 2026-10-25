"Les cortèges se sont bien déroulés, mais comme nous l'avions anticipé, nous avons eu plusieurs constitutions de groupes à risque", déclare le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez durant un point de situation au sujet de la journée de mobilisation dans plusieurs villes françaises pour défendre le pouvoir d'achat et réclamer de meilleurs services publics. SONORE
Manifestations: "les cortèges se sont bien passés" (Nuñez)
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