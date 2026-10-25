Au matin du meeting de lancement de campagne présidentielle de Marine Le Pen à Orléans, des gendarmes déroutent les véhicules à l'entrée d'un pont, alors que les rassemblements restent interdits dans une grande partie de l'agglomération. IMAGES
Meeting de Marine Le Pen : filtrage de gendarmerie à Orléans
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