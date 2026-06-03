En République démocratique du Congo, la capitale a tourné au ralenti ce mercredi. À l’appel de la plateforme d’opposition C64, de nombreux habitants de Kinshasa étaient invités à observer une journée « ville morte » pour s’opposer à la volonté de la majorité au pouvoir de modifier la Constitution
Opération "ville morte" à Kinshasa, initiée par la coalition d'opposition C64
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