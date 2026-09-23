Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Andy Burnham et le Premier ministre canadien Mark Carney participent à New York à un événement consacré au Moyen-Orient, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres et le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, participent également à la réunion. IMAGES
ONU: Macron, Burnham et Carney participent à une réunion sur le Moyen-Orient
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