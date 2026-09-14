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« On est directement passé de la canicule à l’hiver de la croissance »

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 14/09/2026 à 14:00

Le gouvernement veut encourager les donations familiales pour accélérer la circulation du capital et réduire l’âge du premier héritage, une mesure qui pourrait alléger les droits de succession. Dans un contexte de colère sociale, les débats portent aussi sur l’indexation des salaires, le blocage des prix des carburants et les économies à réaliser sur les retraites. Entre croissance revue à 0,5 %, chômage en hausse et déficit au‑delà de 5 %, la France semble décrocher par rapport à la zone euro, ce qui relance les interrogations sur la stratégie budgétaire. L'analyse de Denis Ferrand, directeur général de Rexecode. Ecorama du 14 septembre 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Canicule

Ecorama

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