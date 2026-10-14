Des frappes russes contre des infrastructures énergétiques et une entreprise en Ukraine ont fait au moins 13 morts, Kiev dénonçant mercredi des restrictions à l'usage de Starlink et s'interrogeant sur la poursuite du soutien de Washington face à Moscou.
Nouvelles frappes russes contre l'Ukraine, qui s'inquiète d'une perte de soutien américain
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