Des milliers de Marseillais se sont rassemblés dimanche au pied de la basilique Notre-Dame de la Garde pour le spectacle de sons et lumières organisé à l'occasion de la fin de la rénovation de la statue de la Bonne Mère, emblème de la cité phocéenne.
Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille
