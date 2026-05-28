Après que Washington a abattu quatre drones iraniens et mené des frappes sur une base au sol dans le sud de l'Iran dans la nuit du mercredi au jeudi 28 mai, Téhéran a dit avoir visé, en représailles, une base américaine, sans préciser laquelle. En parallèle, les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis pour mettre un terme au conflit sont laborieuses. Notre chroniqueur international Gauthier rybinski nous livre son analyse.
Nouveaux échanges de frappes entre les Etats-Unis et l'Iran : Où en sont les négociations ?
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