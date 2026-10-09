La poétesse et essayiste canadienne Anne Carson a reçu le prix Nobel de littérature, jeudi 8 octobre. L’Académie suédoise salue une œuvre "audacieuse et inventive". Louise Dupont revient sur le parcours de cette autrice nourrie de littérature grecque antique et qui explore de nouvelles formes pour la littérature contemporaine.
Nobel de littérature : Anne Carson, une poétesse canadienne récompensée
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