Un millier de personnes ont participé dimanche matin à une marche silencieuse sur la Promenade des Anglais à Nice, lançant les commémorations des dix ans de l'attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016.
Nice: une marche blanche lance les commémorations des dix ans de l'attentat du 14 juillet
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