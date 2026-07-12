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Nice: une marche blanche lance les commémorations des dix ans de l'attentat du 14 juillet

information fournie par AFP Video 12/07/2026 à 18:01

Un millier de personnes ont participé dimanche matin à une marche silencieuse sur la Promenade des Anglais à Nice, lançant les commémorations des dix ans de l'attentat au camion-bélier qui a fait 86 morts et plus de 400 blessés le 14 juillet 2016.

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