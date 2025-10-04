Une fusillade probablement liée au narcotrafic a fait deux morts et cinq blessés vendredi soir dans un quartier sensible de Nice, où le député Eric Ciotti a évoqué des tirs "à l'arme lourde" et "un peu au hasard".
Nice: une fusillade fait deux morts et cinq blessés dans un quartier sensible
