Plusieurs centaines de manifestants, jeunes pour la plupart, ont à nouveau affronté samedi les forces de l'ordre malgaches à Antananarivo, deux jours après qu'une manifestation antigouvernementale interdite a dégénéré en heurts et en pillages.
Madagascar: nouveau rassemblement tendu dans la capitale Antananarivo
