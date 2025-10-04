 Aller au contenu principal
Israël confirme l'expulsion de 137 autres militants de la flottille pour Gaza vers la Turquie
information fournie par AFP 04/10/2025 à 16:13

Des bateaux de la flottille pour Gaza interceptés par les forces navales israéliennes, arrivent dans le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 2 octobre 2025 ( AFP / Saeed QAQ )

Le ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé samedi l'expulsion de 137 autres militants propalestiniens de la flottille pour Gaza, vers la Turquie après l'interception de dizaines de bateaux mercredi.

La flottille Global Sumud a été interceptée alors qu'elle s'approchait des côtes de la bande de Gaza, où Israël mène une offensive dévastatrice en représailles à une attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Des centaines de militants à bord de ces bateaux ont été arrêtés par les forces israéliennes et attendaient d'être expulsés.

"137 autres provocateurs de la flottille Hamas–Sumud ont été expulsés aujourd'hui vers la Turquie", a indiqué le ministère israélien dans un communiqué sur X, alors qu'Israël estime que cette flottille est soutenue par le Hamas.

"Israël cherche à accélérer l'expulsion de tous les provocateurs", ajoute le texte, précisant que "certains d'entre eux entravent délibérément le processus légal d'expulsion."

Le ministère a indiqué que les personnes expulsées samedi étaient des citoyens des Etats-Unis, d'Italie, du Royaume-Uni, de Suisse, de Jordanie et de plusieurs autres pays.

La Turquie a annoncé que 36 de ses ressortissants devaient rentrer chez eux samedi après-midi à bord d'un vol spécial.

Vendredi, Israël avait déjà expulsé quatre militants italiens.

Un bateau de la flottille pour Gaza intercepté par par les forces navales israéliennes, est escorté vers le port d'Ashdod, dans le sud d'Israël, le 2 octobre 2025 ( AFP / Saeed QAQ )

La flottille a pris la mer le mois dernier, transportant des personnalités politiques et des militants, dont la militante suédoise Greta Thunberg, vers Gaza.

Se présentant comme "pacifique", elle disait vouloir "briser le blocus de Gaza" et fournir "une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide".

La marine israélienne a commencé à intercepter les bateaux mercredi, et un responsable israélien a déclaré jeudi que des bateaux transportant plus de 400 personnes avaient été empêchés d'atteindre le territoire palestinien.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

L'offre BoursoBank