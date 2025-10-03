Des milliers de personnes ont défilé jeudi dans plusieurs pays d'Europe pour dénoncer l'interception par les forces navales israéliennes d'une flottille d'aide humanitaire propalestinienne à destination de Gaza, soumis depuis mars à un blocus.
Flottille pour Gaza: des milliers de manifestants en Europe
