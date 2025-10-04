 Aller au contenu principal
Novak Djokovic s'impose contre Marin Cilic dans un duel des vétérans

information fournie par France 24 04/10/2025 à 12:10

Pour son retour à la compétition un mois après l'US Open, Novak Djokovic s'est imposé contre Marin Cilic (7-6, 6-4) et s'est qualifié pour le troisième tour du Masters de Shanghai. Les deux joueurs, âgés respectivement de 38 et 37 ans, ont battu le record de la rencontre la plus "âgée" de l'histoire des Masters 1000.

