Pour son retour à la compétition un mois après l'US Open, Novak Djokovic s'est imposé contre Marin Cilic (7-6, 6-4) et s'est qualifié pour le troisième tour du Masters de Shanghai. Les deux joueurs, âgés respectivement de 38 et 37 ans, ont battu le record de la rencontre la plus "âgée" de l'histoire des Masters 1000.
Novak Djokovic s'impose contre Marin Cilic dans un duel des vétérans
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro